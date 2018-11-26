الصين تسمح لشركة «أليانز» للتأمين بإقامة وحدة قابضة

أعطت الصين موافقتها لشركة "أليانز" للتأمين على إقامة وحدة تأمين قابضة في البلاد.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإنها ستكون أول شركة أجنبية يُسمح لها بذلك، في إشارة جديدة على تبني الحكومة مزيدا من الانفتاح في القطاع المالي.

وذكر بيان، تم نشره على الموقع الإلكتروني لـ"لجنة تنظيم البنوك وشركات التأمين" الصينية، فإنه سيكون متاحا للشركة، ومقرها ميونخ، تأسيس الوحدة في غضون عام.

ويتعهد الرئيس الصيني شي جين بينج بمواصلة تحسين الوصول للسوق من أجل تشجيع المزيد من الاستثمار الأجنبي. وقالت اللجنة، التي تشرف على قطاع البنوك والتأمين، إنها ستواصل توسيع نطاق الأعمال، بناء على تحسين منع المخاطر والقدرة التنظيمية.

وقالت "أليانز" في بيان إنها تتوقع أن تؤسس وحدتها المملوكة كليا "أليانز (الصين) القابضة للتأمين" في شنغهاي العام القادم. وأكدت على أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز "المرونة الاستراتيجية والمالية لاستغلال فرص الأعمال".

تجدر الإشارة إلى أن أليانز تقدم خدمات تأمين على الحياة والممتلكات والصحة في الصين من خلال مشاريع مشتركة منفصلة. وأكد متحدث باسم "أليانز" أن الشركة القابضة الجديدة لن يكون لها أي تأثير مباشر على أعمالها وشركائها وعملائها.