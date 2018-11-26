نبيه بري: ليس هناك مجال للترف وأوضاع لبنان تقتضي سرعة تشكيل الحكومة

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الأوضاع التي تشهدها البلاد لم يعد هناك معها أي مجال للترف، وأن الأمر يقتضي سرعة تشكيل الحكومة ووجودها على وجه السرعة.

جاء ذلك خلال استقبال بري لرئيس مجلس النواب البلجيكي سيجريد براك والوفد المرافق له، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني، ووقعا تمديد بروتوكول الشراكة بين مجلسي البلدين لثلاث سنوات، والذي يتضمن تبادل الخبرات والمعلومات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك في مجالي التشريع والرقابة، وتبادل الزيارات.

وأعرب رئيس مجلس النواب اللبناني عن تقديره لمشاركة بلجيكا ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) والدعم البلجيكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والحل العادل للقضية الفلسطينية.