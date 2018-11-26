إيران تكشف عن تدشين 3 مدمرات إحداها الأسبوع الجاري

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أعلن قائد سلاح البحرية الإيرانية، الادميرال حسين خانزادي، ان القوة البحرية سوف تدشن حتى نهاية العام الإيراني الجاري (العام الإيراني ينتهي في 20 مارس) ثلاث مدمرات .

وقال الادميرال خانزادي في افادة صحفية أمس الاحد، إن القوة البحرية ستدشن حتى نهاية العام الإيراني الجاري مدمرات سهند ودنا ودماوند، بحسب وكالة أنباء فارس.

وأوضح أن مدمرتي سهند ودنا ستنضمان إلى الاسطول البحري في جنوب البلاد وسوف تنضم المدمرة دماوند إلى الاسطول البحري شمال البلاد.

وأفاد بأن المدمرة سهند ستنضم الاسبوع الجاري إلى الاسطول البحري جنوب البلاد وذلك بمناسبة يوم القوة البحرية الموافق 28 نوفمبر الجاري.

وأشار الادميرال خانزادي إلى أن المدمرة سهند مخصصة لحمل مروحيات وإزالة الالغام، علاوة على قدرتها على قطع مسافات كبيرة.