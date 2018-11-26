ملك البحرين يستعرض مع ولي عهد السعودية علاقات التعاون المشتركة

استعرض العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع السعودي، "المسار المتميز" للعلاقات التاريخية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى التعاون والتنسيق الوثيق بينهما حيال كافة القضايا بما يعزز مصالحهما المشتركة.

وقالت وكالة الأنباء البحرانية "بنا" إن عاهل البحرين جدد رفض مملكة البحرين التام لجميع محاولات استهداف المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن السعودية هي دولة الأمن والأمان والعدالة والحقوق المصانة وستبقى قوية وقادرة على صد كل من يحاول المس بأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية بحملات ممهنجة وادعاءات مغرضة ومزاعم كاذبة.

وعبر عن امتنانه للمواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية ودعمها الكبير والدائم لمملكة البحرين، والتي تعد برهانا واضحا للعلاقة الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين، ولحرص السعودية على كل ما فيه الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار في مملكة البحرين.

كما أعرب عن خالص تقدير مملكة البحرين لالتزام المملكة العربية السعودية بالاضطلاع بدورها الاستراتيجي والإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحرصها المقدر على تعزيز العمل الخليجي والعربي والإسلامي المشترك، والمساهمة في ازدهار البشرية جمعاء، مؤكدا أن التضامن مع المملكة العربية السعودية هو واجب على الجميع.

وثمن الدور الإنساني النبيل والمتواصل الذي تقوم به السعودية في اليمن، منوها بمبادرة "إمداد" التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لسد فجوة الاحتياج الإنساني وتقديم دعم إضافي للتخفيف من معاناة الشعب اليمني ومساعدته على تجاوز ما يمر به من ظروف معيشية صعبة، مؤكدا أن هذا الدعم سيعود بالنفع على جميع الأشقاء في اليمن وسيسهم في زيادة البرامج الإغاثية والإنسانية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن.

ومنح عاهل البحرين وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة لولى العهد السعودي تقديرا لجهوده المتميزة في دعم وتعزيز علاقات البلدين الشقيقين وتطوير التعاون البحريني السعودي.

وكان ملك البحرين في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى المنامة في وقت سابق أمس، فى زيارة رسمية.