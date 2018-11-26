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الثلاثاء.. البرلمان العربي يطلق الوثيقة العربية لحماية البيئة بعمان


نشر فى : الإثنين 26 نوفمبر 2018 - 10:49 م | آخر تحديث : الإثنين 26 نوفمبر 2018 - 10:49 م

القاهرة/ مسقط.. يطلق البرلمان العربي بالتعاون مع مجلس الدولة بسلطنة عُمان "الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها" بحضور الدكتور يحيي بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة ووزير البيئة والشؤون المناخية بسلطنة عمان.


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