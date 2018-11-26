الإدارة الأمريكية تناقش رؤية «ترامب» للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، إنه عقد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأضاف فريدمان، في بيان أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه تمت مناقشة رؤية ترامب للسلام الشامل بين إسرائيل والفلسطينيين.

وشدد السفير الأمريكي، في بيان، على أن التقارير التي تناولت هذا الاجتماع كانت "غير دقيقة إلى حد كبير".

وأضاف: "أود أن أؤكد من جديد أن واشنطن ستظل ملتزمة بمشاركة رؤيتها للسلام مع إسرائيل والفلسطينيين وأصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين الآخرين في الوقت المناسب".