تدمير 3 أنفاق لتنظيم داعش شمال غرب كركوك بالعراق

أعلن الجيش العراقي، اليوم الاثنين، تدمير 3 أنفاق لتنظيم "داعش" الإرهابي بالقرب من قضاء الدبس شمال غرب محافظة كركوك.

وقال قائد العمليات الخاصة الثانية بالجيش العراقي اللواء الركن معن السعدي، في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية، إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب فوج صلاح الدين تمكنت -وفق معلومات استخبارية دقيقة- من تدمير 3 أنفاق لتنظيم داعش الإرهابي بالقرب من قضاء الدبس، مشيرا إلى أن الأنفاق تحتوي على كميات من الأسلحة والمتفجرات والمواد الغذائية ومعدات للإرهابيين الذين كانوا يتحصنون ويخططون لتنفيذ عملياتهم.