اليابان تحتج على زيارة نواب كوريين جنوبيين لجزر متنازع عليها

زارت مجموعة من النواب الكوريين الجنوبيين، اليوم الاثنين، جزر متنازع عليها بين اليابان وكوريا الجنوبية، مما دفع طوكيو لتقديم احتجاج لدى سول.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان، إنها أصدرت «احتجاجا قويا» لكوريا الجنوبية، وطالبتها بمنع تكرار هذه الواقعة، وذلك بعد زيارة مجموعة من ثمانية نواب كوريين جنوبيين لجزر تديرها سول يطلق عليها دوكدو.

وتزعم اليابان أيضا أحقيتها في الجزر، التي تطلق عليها تاكيشيما، وتقع بين طوكيو وسول.

قالت الوزارة، في بيان، إن زيارة النواب الكوريين الجنوبيين للجزر «غير مقبولة بالمرة».

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن مهمة مجموعة النواب بقيادة نا كيونج وون من حزب الحرية الكوري المعارض كانت تتمثل في تفتيش المنشآت الأمنية في الجزر.

وكانت مجموعة أخرى من النواب الكوريين الجنوبيين قد زارت الجزر منذ نحو شهر.

وتأتي زيارة، اليوم، في الوقت الذي تزداد فيه العلاقات بين الدولتين سوءا بسبب خلاف إقليمي واختلاف الآراء حول تاريخ فترة الحرب.