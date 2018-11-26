الحكومة الألمانية تدعو روسيا وأوكرانيا إلى التهدئة

أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها البالغ إزاء المواجهات بين روسيا وأوكرانيا قبالة شبه جزيرة القرم.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين في برلين: "الحكومة الألمانية تدعو إلى ضبط النفس والتهدئة، وتتمسك بالاتصال بالطرفين".

وذكر زايبرت أن الحكومة الألمانية تطرح "أسئلة جادة" بالنظر إلى استخدام القوة العسكرية على نحو غير مبرر حتى الآن.

ويجتمع اليوم في برلين رؤساء أقسام الشؤون السياسية في وزارات الخارجية بروسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا. وكان قد تم التخطيط لعقد هذا الاجتماع منذ فترة طويلة. ومن المتوقع أن يتطرق الاجتماع إلى التصعيد الراهن.

ومن جانبه دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس روسيا وأوكرانيا إلى التهدئة فورا عقب احتجاز روسيا لسفن أوكرانية.

وقال ماس صباح اليوم الاثنين خلال زيارته الرسمية للعاصمة الإسبانية مدريد: "التطورات حول بحر آزوف مثيرة للقلق للغاية. ليس من المقبول أن يكون هناك حصار مفروض من جانب روسيا... لا يمكن سوى دعوة الطرفين إلى التهدئة، وآمل أن يتم الاستجابة لهذه الدعوة، التي لا تأتي من ألمانيا وحدها".

يذكر أن خفر السواحل الروسي رفض عبور سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم، وتصادم بإحدى السفن، واحتجز ثلاث سفن أوكرانية، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وبررت الاستخبارات الداخلية الروسية الحصار بانتهاك الحدود.

وقال ماس في إشارة إلى قرار موسكو بفتح الملاحة في المضيق مجددا منذ صباح اليوم: "إنها إشارة جيدة أن تعلن روسيا الآن فك الحصار... يتعين علينا إنهاء هذه الحرب التي تدور في جوارنا"، مؤكدا ضرورة الالتزام بالهدنة المتفق عليها، وقال: "الأحداث التي نشاهدها الآن توضح مجددا ضرورة حل هذا النزاع على نحو نهائي".