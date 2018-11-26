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ترامب: على المكسيك إعادة المهاجرين لبلادهم

ترامب
ترامب
واشنطن - د ب ا
نشر فى : الإثنين 26 نوفمبر 2018 - 6:43 م | آخر تحديث : الإثنين 26 نوفمبر 2018 - 6:43 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة، اليوم الاثنين، إنه يجب على المكسيك إعادة المهاجرين، وكثير منهم من المجرمين العتاة، لبلادهم.

وكتب ترامب على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "افعلوا بذلك باستخدام طائرة أو حافلة، بأي طريقه تريدونها، ولكنهم لن يدخلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف ترامب" سنغلق الحدود بصورة دائمة إذا لزم الأمر".

وكانت المكسيك قد قالت إنها ترغب في طرد المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى والذين حاولوا شق طريقهم نحو الحدود الأمريكية/المكسيكية بالقوة بالقرب من مدينة تيخوانا.

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