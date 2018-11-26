الحزب الحاكم بالجزائر: نتريث في الحديث عن ترشيح بوتفليقة للرئاسة

دعا معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني فى الجزائر، المشرف على هيئة تسيير أعمال الحزب الحاكم فى البلاد، اليوم، إلى ضرورة التريث فى الحديث عن ترشيح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، مخالفا بذلك ما كان أعلنه الأمين العام السابق جمال ولد عباس، الذى استقال قبل أسبوعين لدواعٍ صحية.

وحاول بوشارب التأكيد أنه لا يوجد أي خلافات بينه وبين الأمين العام السابق، قائلا: «إن ولد عباس قام بعمل جبار خلال الفترة التى تقلد فيها الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطنى»، بحسب ما نقلته قناة «العربية» السعودية الإخبارية.

وأمر الرئيس الجزائري بحل جميع مؤسسات وهياكل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، وكلف هيئة لتسيير الأعمال تتكون من 6 أعضاء، يشرف عليها رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب.

يُذكر أن معاذ بوشارب، فى العقد الرابع من عمره، ويقوم حاليا بحسب مراقبين بتنقية الحزب الحاكم من الوجوه القديمة، تحسبا للموعد الأهم فى الجزائر، أي الانتخابات الرئاسية المقررة فى ربيع العام المقبل.

وبدورها، حسمت أحزاب الموالاة موقفها وبدأت جمع التأييد للرئيس بوتفليقة، لكن معاذ بوشارب، لم يعلن بعد عن موقفه بشأن الانتخابات الرئاسية.