خسارة مرشح لرئاسة إحدى البلديات بصقلية بسبب صور له مع أحد أقرباء زعيم للمافيا

خسر مرشح لرئاسة إحدى البلديات في صقلية، والتي تشتهر بتاريخها الحافل بجرائم المافيا، محاولته في الحصول على المنصب بعد أن تعرض لانتقادات بسبب صور يظهر فيها مع أحد أقرباء زعيم للمافيا.

وكان موريتسيو باسوتشي، يترشح لمنصب رئيس بلدية كورليوني، وهي بلدة أنجبت ثلاثة من كبار زعماء المافيا في صقلية، وهي "كوسا نوسترا".

وحصل باسوتشي في التصويت الذي جرى أمس الأحد، على أقل من 30 بالمئة من الأصوات، مقابل أكثر من 55 بالمئة لصالح منافسه من تيار يمين الوسط والعمدة السابق للبلدة، نيكولو نيكولوسي، وذلك بحسب ما أظهرته النتائج الرسمية اليوم الاثنين.

وكان نيكولوسي يشغل منصب عمدة البلدة منذ عام 2002 وحتى عام 2007.

وأثيرت حالة من الجدل بعد انتشار صورة لباسوتشي على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها مع مالك مقهى محلي، وهو زوج حفيدة بيرناردو بروفينزانو، أحد زعماء مافيا كوسا نوسترا المولود في كورليوني، والذي توفي بالسجن في عام 2016.