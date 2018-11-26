قاطرة نفط تنقذ مهاجرين وتسلمهم للبحرية الليبية

تمكنت أحد زوارق القطاع الغربي بحرس السواحل الليبي، أول أمس السبت، من إنقاذ 113 مهاجراً غير قانوني بينهم 17 امرأة وأربعة أطفال كانوا جميعاً على متن قارب مطاطي على بعد 47 ميلاً شمال طرابلس في منطقة بحر السلام بالقرب من منصة حقل صبراتة النفطية.

وبحسب إيجاز صحفي لمكتب الإعلام بالبحرية الليبية صدر، أمس الأحد ،فإن أغلب المهاجرين من السودان، مع عدد من النيجيريين وثلاثة ليبيين "رجل وامرأتان".

وأشار المكتب إلى أن عملية الإنقاذ كانت مشتركة مع قاطرة تابعة لمنصة حقل صبراتة تحمل اسم "تايجر" قامت أولاً بإنقاذ المهاجرين، قبل تسليمهم في عرض البحر لزورق دورية الحرس السواحل الليبي الذي قام بنقلهم لنقطة الإنزال بميناء "مصفاة الزاوية" غرب طرابلس ،حيث جرى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية، وتسليم المهاجرين لمركز إيواء "النصر" التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا.

يشار إلى أن ليبيا تعد نقطة انطلاق للمهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.