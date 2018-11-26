الهند تضع حجر أساس طريق يتيح لأفراد السيخ زيارة أحد المعالم الدينية في باكستان

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وضع نائب الرئيس الهندي فينكاياه نايدو اليوم الاثنين حجر أساس مشروع طريق يهدف للسماح لأفراد السيخ بالعبور لباكستان لزيارة أحد المعالم الدينية المتعلقة بديانتهم " كارتاربور صهيب جوردوارا".

ويشار إلى أن موطن الديانة السيخية هو منطقة البنجاب ، التي انقسمت بين الهند وباكستان لدى استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947.

وقد أمضى مؤسس ديانة السيخ جورو نانك آخر 18عاما من حياته وتوفي في منطقة كارتاربور صاحب، التي تقع الآن في باكستان.

ويواجه أفراد السيخ صعوبة في زيارة هذا الموقع، وقد طالبوا من فترة طويلة بإنشاء طريق لهم وتسهيل منحهم تصاريح السفر.

ويقع معبد كارتابور صاحب على بعد أربعة كيلومترات من معبد ديرا بابا ناناك، المهم أيضا بالنسبة للسيخ، والذي يقع في الهند.

وقد اتفقت الدولتان الخميس الماضي على بناء ممر بين المعبدين.

وقال نايدو أثناء وضع حجر أساس الطريق في ديرا بابا ناناك اليوم" إنه يوم تاريخي" لأفراد السيخ.

ويشار إلى أن العلاقات بين الجارتين الآسيويتين متوترة، وقد خاضتا ثلاث حروب، اثنتان منها بسبب منطقة كشمير المتنازع عليها.

وتتهم الهند باكستان بدعم هجمات الإرهابيين المتشددين عليها، مثل هجوم مومباي الذي وقع في 26 تشرين ثان/نوفمبر 2008، وأسفر عن مقتل 166 شخصا. وتنفى باكستان هذه التهمة.

وأدان رئيس وزراء ولاية البنجاب امريندير سينج، الذي حضر مراسم وضع حجر الأساس، الهجمات الإرهابية التي يقول إن باكستان" تدعمها".

وأضاف سينج" باكستان يجب أن تخجل من الدماء التي تلطخ يديها. أنا أدين قتل الأبرياء على يد باكستان".