«ريو تينتو» للتعدين تبيع حصتها في «روسنج يورانيوم» إلى شركة صينية

أعلنت شركة التعدين الأنجلو-أسترالية «ريو تينتو» العملاقة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، عن توقيع اتفاق ملزم لبيع كامل حصتها في شركة «روسنج يورانيوم ليمتد» البالغة 68.62% من أسهم الشركة إلى «تشاينا ناشيونال يورانيوم كوربورشن ليمتد» (سي.إن.يو.سي) مقابل 106.5 مليون دولار.

يذكر أن شركة «روسنج يورانيوم» تمتلك منجم «روسنج» في ناميبيا وهو أكبر منجم مفتوح لإنتاج اليورانيوم في العالم. ويعمل هذا المنجم منذ 1976 حيث فاق إنتاجه من اليورانيوم إنتاج أي منجم آخر في العالم.

وبحسب الاتفاق سيتم سداد 6.5 مليون دولار من قيمة الصفقة فور اتمامها في حين سيتم سداد باقي الثمن على دفعات بعد اتمام الصفقة، حيث سيرتبط السداد بأسعار اليورانيوم وصافي دخل المنجم خلال السنوات السبع المقبلة.

وذكرت الشركة الأنجلو أسترالية أن هذه الصفقة تأتي في ختام عملية تقييم للخيارات الاستراتيجية التي كانت متاحة للتعامل مع منجم روسنج.

في الوقت نفسه تحتاج الصفقة إلى موافقة هيئة حماية المنافسة الناميبية. ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من 2019.