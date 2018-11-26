نفوق ما يصل إلى 145 حوتا طيارا في نيوزيلندا بعد جنوح جماعي

نفق ما يصل إلى 145 حوتا طيارا على أحد الشواطئ النائية في جزيرة ستيوارت في نيوزيلندا بعد جنوح جماعي مطلع هذا الأسبوع .

وأفادت إدارة الحفاظ على الطبيعة في بيان اليوم الاثنين بأن أحد المتنزهين ،والذي كان يخيم قرب خليج ماسون على الساحل الغربي للجزيرة الواقعة أقصى جنوب نيوزيلندا اكتشف الأمر المروع في وقت متأخر من يوم السبت.

وكان نصف الحيتان قد نفقت بالفعل في الوقت الذي تم العثور عليهم فيه ، وتطلب الأمر القتل الرحيم لنصفها الآخر .

وقال رين ليبنز ،من إدارة الحفاظ على الطبيعة، :"للأسف ، كان احتمال النجاح في إعادة تعويم الحيتان المتبقية منخفضا للغاية".

ونتيجة لانعزال الموقع وقلة البشر القريبين والحالة المتردية للحيتان ، كان التصرف الأكثر إنسانية الذي ينبغي القيام به هو القتل الرحيم لما تبقى من الحيتان التي جنحت على سربين يفصلهما عن بعضهما البعض 2 كيلومتر فقط.

وأضاف ليبنز :"ومع ذلك ، فإنه دائما ما يكون قرارا مؤلما".

يشار إلى أن جنوح الحيتان الطيارة هو أمر شائع نسبيا على الشواطئ النيوزيلندية ، حيث تتعامل إدارة الحفاظ على الطبيعة مع 85 حادثا من هذا النوع في المتوسط سنويا . وتكون معظم هذه الحوادث لحيتان مفردة وليست أسرابا كبيرة.

وعلى الرغم من جنوح الحيتان الطيارة بأعداد كبيرة ، فإن هذا السلوك غير مفهوم جيدا. وقد تشمل الأسباب وراء جنوح الحيتان المرض ، والخطأ الملاحي ، والنواحي الجغرافية ، وموجات المد والجزر السريعة ، وتعرض الحيتان للمطاردة من قبل كائنات مفترسة أو الطقس القاسي.

وفي شباط/فبراير 2017 ، نفق أكثر من 300 حوت تجريبي في الطرف الشمالي منساوث ايلاند في نيوزيلندا ، في واحد من أكبر حوادث الجنوح الجماعي للحيتان في الدولة .