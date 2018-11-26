الولايات المتحدة تعيد فتح المعبر الحدودي في ولاية كاليفورنيا

أعادت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فتح معبرها الحدودي المزدحم في سان إيسيدرو بولاية كاليفورنيا، بعد ساعات من محاولات عدد من المهاجرين تجاوز الحواجز على الحدود الأمريكية المكسيكية بالقوة قرب مدينة تيخوانا بالمكسيك.

وقال إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في سان دييجو في سلسلة من التغريدات على صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إنه تم فتح المعبر الحدودي أمام المشاة والسيارات المتجهة في الاتجاهين إلى الشمال والجنوب.

في وقت سابق، تم توجيه أولئك الذين يرغبون في عبور الحدود إلى استخدام منفذي دخول أوتاي ميسا أو تيكاتي القريبين.