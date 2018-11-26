مومباي تحيي الذكرى العاشرة للهجمات الإرهابية

أحيت العاصمة المالية الهندية، مومباي، اليوم الاثنين، الذكرى السنوية العاشرة للهجمات الإرهابية التي شهدتها المدينة، وذلك بتنظيم تجمعات لتكريم 166 شخصا قتلوا في الهجمات وافتتاح المرحلة الأولى من نصب تذكاري جديد مكرس لجميع الضحايا.

ويقع النصب التذكاري في مركز توعية يهودي كان واحدا من الأماكن التي استهدفتها مجموعة من 10 إرهابيين مدججين بالسلاح ينتمون لجماعة «العسكر الطيبة» المسلحة التي تتمركز في باكستان، والذين وصلوا إلى مومباي عبر البحر في 26 نوفمبر 2008 وحاصروا المدينة لمدة 3 أيام.

وهاجم المسلحون في ذلك الوقت أحد المقاهي، والذي كان يحظى بشعبية كبيرة لدى السائحين الأجانب، وأيضا محطة سكك حديد مزدحمة وفندقين فاخرين ومركزا يهوديا وأحد المستشفيات وأهدافا أخرى.

وحتى تمكنت قوات الأمن الهندية من القضاء على 9 من الإرهابيين والقبض على العاشر، كان 166 شخصا من بينهم عدة أجانب قد قتلوا.

وكان من بين الضحايا 17 رجل شرطة واثنان من أفراد القوات الخاصة في الأمن الوطني، وتكرمهم المدينة سنويا عند نصب «الشهيد» التذكاري في تشوباتي في 26 نوفمبر.

ووضع مسؤولون بارزون، من بينهم ديفيندرا فادنفيس رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، أكاليل الزهور عند النصب التذكاري اليوم الاثنين، ووقفوا دقيقة صمت مع أقارب رجال الأمن الذين لقوا حتفهم خلال الهجوم.

وتم تنظيم فعاليات أصغر في محطة «تشهاتراباتي شيفاجي» للسكك الحديدية وفندقي «تاج» و«أوبروي».

وقال الحاخام إسرائيل كوزلوفسكي، أمس الأحد، إن هناك فعالية مقررة في وقت لاحق في المركز اليهودي في ناريمان هاوس، حيث من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من نصب تذكاري لجميع ضحايا هجمات مومباي وإعادة تسمية المبنى ليصبح اسمه «ناريمان لايت هاوس».