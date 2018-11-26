مجلس الأمن القومي الأوكراني يوافق على إعلان حالة التأهب في البلاد

صوت مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، لصالح إعلان حالة التأهب في البلاد لمدة 60 يوما، وذلك على خلفية أحداث بحر آزوف.

ووفق ما ذكره موقع قناة «روسيا اليوم» على الإنترنت اليوم، أعرب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو عن تأييده لقانون حالة التأهب، الذي ينتظر المصادقة عليه في البرلمان، ودعا النواب إلى عقد جلسة مغلقة في وقت لاحق من اليوم، لمناقشة مسألة فرض حالة التأهب.

وقال بوروشينكو إن فرض حالة التأهب لا يعني بالضرورة أن كييف «ستقوم بعمليات هجومية، وإنما ستتخذ إجراءات محددة للدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وتأمينهم».

وأكد أن القانون «لن يحد من حقوق وحريات المواطن، وأن تطبيقه لا يعني التعبئة الفورية، ولكن سيكون هناك تدريب للخدمة العسكرية الإلزامية في المقام الأول».

ولفت إلى أن تنفيذ قانون التأهب، لن يؤثر على الوضع في دونباس، وقال: «هذا القانون، لا يعني تغيير الموقف على خط التماس في مناطق معينة من دونيتسك ولوهانسك ومناطق أخرى».

وأوضح أن إدخال القانون حيز التنفيذ، لا يعني رفض كييف التسوية السياسية والدبلوماسية في مناطق الأزمة، واستطرد قائلا: «متمسكون بالحفاظ على تعهداتنا الدولية، بما فيها اتفاقات مينسك».

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها وضعت قواتها المسلحة في «حالة التأهب».

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت أمس الأحد أن 3 سفن حربية أوكرانية دخلت بصورة غير شرعية إلى مياهها الإقليمية قاصدة مضيق كيرتش، ونفذت مناورات خطرة واستفزازية قرب جسر القرم، ما دفع البحرية الروسية لإطلاق النار واحتجاز السفن الأوكرانية.