مقتل ما لا يقل عن 18 من قوات الأمن الأفغانية في كمين غربي البلاد

صرح مسؤولون، اليوم الاثنين، بأن ما لا يقل عن 18 من قوات الأمن قُتلوا في كمين نصبته عناصر من حركة طالبان بإقليم فراه غربي أفغانستان.

وقال داد الله قانع وشاه محمود نعيمي العضوان بمجلس الإقليم، إن الحادث أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 4 آخرين.

وذكر المسؤولان أن القوات كانت في طريقها من مدينة فراه عاصمة الإقليم إلى منطقة لاش-إي جوان عندما وقعوا في الكمين الذي نصبه المسلحون.

يذكر أن عدة هجمات دموية أسفرت عن أكثر من 100 قتيل من قوات الأمن في الإقليم في نوفمبر وحده.

ويصف مسؤولون في الإقليم الوضع بأنه هش ومستمر في التدهور.