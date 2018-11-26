معارض سوري: ميليشيات إيران تقف وراء هجوم حلب الكيمياوي

اتهم رئيس هيئة التفاوض للمعارضة السورية، نصر الحريري، الميليشيات الإيرانية بالوقوف وراء الهجوم الكيمياوي على حلب والسعي لإجهاض اتفاق سوتشي حول إدلب.

ونقل موقع «العربية نت»، اليوم الاثنين، عن الحريري القول إن «اتفاق سوتشي لم يرق يوما للنظام السوري، ولعل التصريحات الأخيرة التي صدرت عن مسؤولي النظام وروسيا، والتي زعمت أن فصائل في المعارضة تعد لعمليات قصف بالكيمياوي لأكبر دليل على ما كان يخطط له النظام».

كانت وزارة الخارجية بالحكومة السورية اتهمت «بعض الدول» بتسهيل وصول المواد الكيميائية للمسلحين.

وكانت مدينة حلب تعرضت أمس الأول لقصف بقذائف مدفعية قالت الحكومة السورية إنها تحتوي على غازات سامة، ما أدى لإصابة أكثر من 100 شخص.

كما اتهمت الوزارة منظمة «الخوذ البيضاء» بالتورط في القصف، وقالت إن «إرهابيي الخوذ البيضاء متورطون أيضا في هذا العمل الإرهابي حيث تم إطلاق القذائف من مناطق ينشطون فيها».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن طائراتها الحربية قصفت مسلحين في إدلب تحملهم مسؤولية شن هجوم بغاز الكلور على مدينة حلب ليل السبت.