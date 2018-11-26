قطارات النمسا تستأنف عملها بعد إضراب ساعتين

استأنفت القطارات في النمسا عملها اليوم الاثنين، بعد توقف استمر ساعتين بسبب إضراب العاملين في شركة السكك الحديدية النمساوية.

وأعلنت أكبر شركة حكومية للسكك الحديدية في النمسا أنه قد جرى إعادة تنظيم حركة السكك الحديدية التي توقفت مؤقتا لكنها أشارت إلى أنه على الركاب أن يضعوا في حسبانهم تأثر رحلاتهم بهذا الإضراب المؤقت حتى وقت متأخر من بعد ظهر اليوم.

وتوقعت الشركة أن يبلغ عدد الركاب المتأثرين بالإضراب نحو 100 ألف راكب في 70 رحلة من رحلات المسافات الطويلة و600 رحلة من رحلات الضواحي (المسافات القريبة).

كما توقفت حركة القطارات القادمة من ألمانيا باتجاه النمسا بشكل مؤقت، وذكرت الشركة النمساوية أنه جرى توزيع مشروبات مجانية على ركاب هذه القطارات.

جاء الإضراب بعد قطع المحادثات الخاصة بالأجور بين ممثلي العاملين والشركة.