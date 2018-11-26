رئيس تيسلا: أسابيع قليلة كانت تفصل الشركة عن الانهيار

قال "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تيسلا" ومؤسسها إن الشركة كانت على حافة الانهيار منذ أكثر من شهرين، في ظل الجهود المكلفة لإعادة هيكلة إنتاج السيارة الصالون "موديل3".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "ماسك" قوله في تصريحات لخدمة "إكسيوس" الإخبارية "الشركة كانت تعاني من نزيف الأموال بطريقة جنونية ولو لم نقم بحل هذه المشكلات في فترة قصيرة للغاية، كنا سنموت".

وردا على سؤال عن مدة اقتراب "تيسلا" من الانهيار قال مؤسس الشركة "أقول خلال أقل من عشرة أسابيع".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تصريحات "ماسك" الأخيرة تمثل مفاجأة نظرا لآنه في حين كانت الأسئلة تدور في وقت سابق من العام الحالي عما إذا كانت تيسلا تحتاج إلى زيادة رأسمالها، كانت هناك توقعات نادرة عن احتمال انهيارها.