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الناتو يدعو إلى روسيا وأوكرانيا إلى ضبط النفس بعد حادث البحر الأسود

بروكسل - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 26 نوفمبر 2018 - 1:21 ص | آخر تحديث : الإثنين 26 نوفمبر 2018 - 1:21 ص

دعا حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى ضبط النفس، بعد أن اتهمت أوكرانيا حرس الحدود الروسي بفتح النار على ثلاث من سفنها حاولت عبور مضيق كيرتش بين البحر الأسود وبحر آزوف.

وقالت المتحدثة باسم الناتو، اوانا لونجسكو، "يراقب الحلف عن كثب التطورات في بحر آزوف ومضيق كيرتش ونحن على اتصال بالسلطات الأوكرانية، نحن ندعو إلى ضبط النفس وإزالة التصعيد".

وأضافت لونجسكو أن "الناتو يؤيد تماما سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها بما في ذلك حقوقها الملاحية في مياهها الإقليمية".

وقالت "إننا ندعو روسيا إلى ضمان الوصول دون عائق للموانئ الأوكرانية في بحر آزوف، وفقا للقانون الدولي".


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