«الناتو» يطالب روسيا بالإفراج الفوري عن البحارة الأوكرانيين

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبر، اليوم الاثنين، أن الحلف يطالب روسيا بأن تطلق على الفور سراح البحارة والسفن الأوكرانيين التي احتجزتهم في مضيق كيرتش، ومنح أوكرانيا حق الوصول دون إعاقة للموانئ في بحر أزوف.

وقال ستولتينبرج "ليس هناك أي مبرر لاستخدام القوة العسكرية ضد السفن وأفراد البحرية الأوكرانيين، لذلك نطالب روسيا بأن تطلق على الفور سراح البحارة والسفن الأوكرانيين التي احتجزتهم أمس، وندعو إلى الهدوء وتوخي ضبط النفس".

وأضاف ستولتنبرج، أن سفراء الناتو، الذين عقدوا اجتماعا خاصا مع نظيرهم الأوكراني "طالبوا روسيا بضمان الوصول دون إعاقة للموانئ الأوكرانية، والسماح بحرية الملاحة لأوكرانيا في بحر أزوف ومضيق كيرتش".

وذكر الأمين العام للناتو "هذه الواقعة تعد تذكيرا بأن هناك حربا تدور الآن في أوكرانيا، وعلى روسيا أن تدرك أن أفعالها لها تبعات".