وزير الوحدة بكوريا الجنوبية: نحتاج إلى ضمان سير النزع النووي في الاتجاه الصحيح

قال وزير الوحدة الكوري الجنوبي تشو ميونج جيون، اليوم الاثنين، إنه ينبغي على بلاده عرض مبادرات اقتصادية محتملة لكوريا الشمالية في مقابل التخلي عن برنامجها النووي؛ لتضمن أن مسألة النزع النووي تسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف جيون، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أنه "من الضروري أن نظهر أننا نتحرك بالفعل في هذا الاتجاه"، موضحا أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، أوضح هذه النقطة في خطابه الموجه إلى الشعب الكوري الشمالي في بيونج يانج سبتمبر الماضي، حينما قال إن المستقبل المشرق ينتظركم إذا تخلى النظام عن برنامج الأسلحة النووية.

وشدد الوزير على أهمية قيام سول بتحضيرات ضرورية من أجل تحقيق تعاون اقتصادي مع الشمال، وعدم تركها في حال فرض عقوبات دولية عليها.