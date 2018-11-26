أمريكا تغلق معبرا حدوديا في كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

أغلقت دورية الحدود الأمريكية أمس الأحد، معبرا حدوديا أمام السيارات والمشاة في سان يسيدرو بولاية كاليفورنيا، المدينة الأمريكية الواقعة قبالة تيخوانا بالمكسيك، حيث يطالب آلاف المهاجرين بتقديم طلبات للجوء في الولايات المتحدة.

وأعلن مكتب الجمارك وحماية الحدود في سان دييجو عن إغلاق المعبر في سلسلة من التغريدات عبر موقع تويتر، قائلاً إن عمليات الدخول والمغادرة في معبر سان يسيدرو، وهو أحد أكبر المعابر بين سان دييجو وتيخوانا، قد "تم تعليقها".

ولم تؤكد تغريدات مكتب الجمارك وحماية الحدود تقارير وردت حول اقتحام المهاجرين لمنطقة محظورة. وأرسل مكتب الجمارك وحماية الحدود أفرادا إضافيين إلى المعبر الحدودي أمس الأحد، بعد الحادث، وفقا لقناة "سي إن إن".

وقال مكتب الجمارك، في بيان صحفي أول أمس السبت، إنه تم إلقاء حجارة على أفراد تابعين للمكتب في معبر حدودي بالقرب من يوما بأريزونا، عندما حاولوا اعتقال شخص زعم أنه كان ضمن قافلة مهاجرين.

وينتظر الآن أكثر من 4700 مهاجر من أمريكا الوسطى سافروا عبر المكسيك في قافلة في ملعب في تيخوانا بالمكسيك.

ونفت القائمة بأعمال وزيرة داخلية المكسيك تقريرا اول أمس السبت، أن الحكومة المكسيكية توصلت لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن كيفية التعامل مع المهاجرين، الذين يأملون في طلب اللجوء في الولايات المتحدة.

وقالت أولجا سانشيز كورديرو القائمة بأعمال وزيرة الداخلية المكسيكية: "لا يوجد اتفاق مع الحكومة الأمريكية"، حسبما ذكرت صحيفة "إكسلسيور".