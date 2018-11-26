وزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين يتلقى دعوة لزيارة البحرين

تلقى وزير الاقتصاد الإسرائيلي ايلي كوهين دعوة رسمية لزيارة البحرين منتصف شهر إبريل من العام المقبل للمشاركة في مؤتمر عالمي على مستوى وزراء حول الدول الناشئة الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار ينظمه البنك الدولي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أمس الأحد، أن المؤتمر سيناقش على مدار ثلاثة أيام الأساليب لتحفيز أماكن العمل وتعزيز النمو الاقتصادي بمشاركة صناع قرار، ومبادرين، ومستثمرين, من مئة وسبعين دولة.

كان وزير النقل الإسرائيلى يسرائيل كاتس، قد شارك في مؤتمر عقد الشهر الجاري في سلطنة عُمان، واقترح خلاله إقامة خط سكك حديدية يربط إسرائيل ومنطقة الخليج.