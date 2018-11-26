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المفوضية الأوروبية توافق على خصخصة «نوردبنك» الألماني

بروكسل/برلين - د ب أ
نشر فى : الإثنين 26 نوفمبر 2018 - 6:37 م | آخر تحديث : الإثنين 26 نوفمبر 2018 - 6:37 م

وافقت المفوضية الأوروبية على خصخصة "إتش. إس. إتش. نوردبنك" الألماني، المملوك حاليا لولايتي هامبورج وشليسفيج هولشتاين.

وقالت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إن عملية البيع كانت مفتوحة وتمت بدون أي مساعدات إضافية من جانب الحكومة في برلين.

وذكرت المفوضة الاوروبية لشؤون المنافسة، مارجريته فيستاجير، في بيان لها، أن "السلطات الألمانية وجدت حلا مستداما لـ /إتش. إس. إتش. نوردبنك/، يتجنب الحاجة إلى المزيد من الدعم العام للبنك".

وأضافت أنه "بناء على خطة عمل المالك الخاص الجديد للبنك، فإنه من الممكن لـ /إتش. إس. إتش. نوردبنك/ أن يصبح لاعبا حيويا في السوق، ليستمر في دعم التنمية الاقتصادية بألمانيا."

وقد اتفقت الولايتان في أواخر فبراير الماضي على بيع البنك لمجموعة من المستثمرين الماليين الأمريكيين، بقيادة شركة "سيربيروس" الاستثمارية وشركة "جيه. سي. فلاورز" للاسهم الخاصة.

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