الجيش السوري يقصف بالمدفعية محافظتي حماة وأدلب

بدأ الجيش السوري قصفا تمهيديا مدفعيا وصاروخيا على مواقع مسلحي المعارضة في محافظتي إدلب وحماة .

وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "بدأت القوات الحكومية اليوم قصفا تمهيديا مدفعيا وصاروخيا على معاقل المسلحين في مدينة اللطامنة، ومحيط بلدة السرمانية وبلدة الجبين شمال، وقريتي الصخر والجنابرة غرب في ريفي حماة وادلب".

وأكد القائد العسكري أن العمليات العسكرية سوف تنطلق الأسبوع القادم بهدف تحرير مدينة إدلب.

وحشدت القوات الحكومية وفصائل المعارضة منتصف شهر أيلول / سبتمبر الماضي ألافا من مقاتليهما على جبهات حماة وإدلب وريف حلب قبل أن تتوصل روسيا وتركيا لاتفاق سوتشي، الذي دخل حيز التنفيذ منتصف شهر تشرين أول / أكتوبر الماضي ، ونص على إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح بين فصائل المعارضة والقوات الحكومية بمسافة تمتد بين 15-20 كلم .