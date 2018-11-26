ولي عهد البحرين: للسعودية دور محوري وفاعل في تحقيق أمن واستقرار المنطقة

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي عززتها المواقف المصيرية والأهداف المشتركة الواحدة التي تجمع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

وأشاد ولي العهد البحريني، في تصريح نقلته وكالة أنباء البحرين، بجهود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز المتميزة في دعم علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

وقال ولي عهد البحرين إن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هى البيت الجامع الذي يحتضن الجميع لدورها المحوري والفاعل تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، بما يسهم في تحقيق أمن واستقرار المنطقة.

وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة دشن اليوم بقاعدة الصخير الجوية خط الأنابيب النفطي الجديد الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بحضور الأمير محمد بن سلمان.