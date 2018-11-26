فرنسا تنتقد بشدة التصرف الروسي في أحدث تطورات الصراع مع أوكرانيا

انتقدت فرنسا بشدة تصرف روسيا في أحدث تطورات الصراع مع أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الاثنين:" نظرا للحقائق التي علمنا بها في الوقت الراهن، فإنه يبدو أنه ليس هناك ما يبرر استخدام القوة من جانب روسيا".

وأضاف بيان الخارجية الفرنسية:" نطالب روسيا بإطلاق سراح البحارة الأوكرانيين المحتجزين بأسرع ما يمكن وإعادة السفن المصادرة".

ودعت الخارجية الفرنسية كلا من روسيا وأوكرانيا إلى ممارسة ضبط النفس وتفادي التصعيد على أية حال، مشيرة إلى أن فرنسا " تشعر بالقلق العميق" حيال الحوادث الراهنة.