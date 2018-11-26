الإثنين 26 نوفمبر 2018 7:16 م القاهرة القاهرة 21.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟
النتـائـج تصويت

فرنسا تنتقد بشدة التصرف الروسي في أحدث تطورات الصراع مع أوكرانيا

باريس - د ب أ
نشر فى : الإثنين 26 نوفمبر 2018 - 6:45 م | آخر تحديث : الإثنين 26 نوفمبر 2018 - 6:45 م

انتقدت فرنسا بشدة تصرف روسيا في أحدث تطورات الصراع مع أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الاثنين:" نظرا للحقائق التي علمنا بها في الوقت الراهن، فإنه يبدو أنه ليس هناك ما يبرر استخدام القوة من جانب روسيا".

وأضاف بيان الخارجية الفرنسية:" نطالب روسيا بإطلاق سراح البحارة الأوكرانيين المحتجزين بأسرع ما يمكن وإعادة السفن المصادرة".

ودعت الخارجية الفرنسية كلا من روسيا وأوكرانيا إلى ممارسة ضبط النفس وتفادي التصعيد على أية حال، مشيرة إلى أن فرنسا " تشعر بالقلق العميق" حيال الحوادث الراهنة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك