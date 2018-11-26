تفجير انتحاري يودي بحياة 6 أشخاص في سوق مزدحم بالعاصمة الصومالية

أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم الاثنين، أن ما لايقل عن مقتل 6 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من سوق مزدحم بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وقال علي حسان كولمي، أحد رجال الشرطة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إن "الانفجار وقع في مرآب للسيارات في المنطقة، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين"، فيما أضاف نور أحمد، أحد العاملين بمستشفى محلي، إن المستشفى تعالج أكثر من 10 مصابين في التفجير.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها على الفور عن التفجير، ولكنه يحمل بصمات جماعة الشباب المتشددة، التي عادة ما تشن هجمات في الصومال.