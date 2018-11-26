الجامعة العربية تجري ترتيبات تحضيرية للقمة الاقتصادية المقررة في بيروت

تستضيف الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة يومي 12 و13 كانون أول/ ديسمبر المقبل ، منتديين للتحضير للقمة الاقتصادية المقرر انعقادها في بيروت كانون ثان/ يناير القادم.

وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين :" يتعلق المنتديان بمنظمات المجتمع المدني والشباب".

وأشار إلى أن القمة الاقتصادية المقبلة ستركز على عدد من القضايا التي تمس المواطن العربي، وأبرزها القضايا المتعلقة برفع مستوى المعيشة وموضوع الفقر والأمن الغذائي وشؤون البيئة والتجارة والاقتصاد وحقوق الإنسان، وعشرات الموضوعات التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطن العربي .

وأكد أهمية هذه المنتديات وذلك نظرا لما يمثله الشباب من دور محوري في العمل، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي او الاجتماعي ،ودوره الهام في دفع عملية النمو.

وشدد المتحدث على أهمية منتدى " منظمات المجتمع المدني " الذي تستضيفه الجامعة العربية، حيث تشارك فيه منظمات المجتمع المدني بالدول العربية لبحث دورها في مساندة دور الحكومات لدفع عمليات النمو والتنمية بالدول العربية.