«ماكرون» يشيد بشجاعة الناشط السوري الراحل رائد الفارس

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أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأحد، بشجاعة الناشط السوري البارز رائد الفارس، الذي قتل بالرصاص مع صديقه حمود الجنيد في سوريا يوم الجمعة الماضية.

وكان الفارس مؤيدا للديمقراطية يدير محطة إذاعية في إدلب بشمال غرب سوريا تقدم أنباء مستقلة تنتقد الرئيس السوري بشار الأسد ومقاتلي المعارضة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الفارس فأردوه قتيلا مع صديقه الجنيد في كفرنبل حيث توجد محطة راديو فرش.

وقال "ماكرون" في تغريدة على موقع "تويتر": "قتل رائد الفارس وحمود الجنيد بطريقة جبانة. لقد كانا ضمير الثورة ووقفا بطريقة سلمية ضد جرائم النظام والإرهابيين، ولن ننسى مقاومي كفرنبل".