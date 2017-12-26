الحكومة الفلسطينية تطالب بمحاسبة عضو كنيست إسرائيلي لتهجمه على أمهات الأسرى

طالبت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية منظمات ومؤسسات المجتمع الدولي ذات الصِّلة والاختصاص، وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولي، بإدانة ومحاسبة عضو الكنيست الاسرائيلي المدعو، أرون حزان، على سلوكه العنصري وجريمته التي ارتكبها ضد أمهات وأهالي الأسري الفلسطينيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن ما ارتكبه حزان يشير إلى مدى تغلغل وتفشي العنصرية بين المسؤولين الإسرائيليين، وذلك بسبب التمسك بالاحتلال، والذي يؤدي إلى الجنوح لمزيد من التطرّف.

كما أدان المتحدث الرسمي التحريض الإسرائيلي الذي تتعرض له الطفلة الفلسطينية الأسيرة عهد التميمي، موضحا أن هذا التحريض يمثل مستوى التطرّف الذي تمليه وتفرضه عقلية الاحتلال.

وطالب المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة والدول الموقعة على حماية حقوق الأطفال بالضغط على الحكومة الإسرائيلية، من أجل إطلاق سراح عهد التميمي، وبقية الأطفال الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية.