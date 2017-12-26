إسرائيل: أكثر من 10 دول ترغب في نقل سفاراتها إلى القدس

كشفت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي هوتوفلي، اليوم الإثنين، النقاب عن أن الوزارة على اتصال مع أكثر من 10 دولة من جميع القارات في العالم أعربت عن رغبتها في أن تحذو حذو الولايات المتحدة وتنقل سفاراتها إلى القدس.



جاء تصريح حوتوفلي، بعد قرار رئيس جواتيمالا جيمي موراليس بنقل سفارة بلاده إلى القدس.



وعن نقل جواتيمالا سفارتها إلى القدس، قال رئيس الوزراء الإٍسرائيلي أنه يعتقد أن المزيد من الدول ستحذو حذوها. وقال "حسنا هذه هي ثاني دولة وأكرر إنها ليست سوى البداية وهذا مهم".



ولم يكشف نتنياهو أو حوتوفلي عن أسماء الدول التي ترغب في نقل سفارتها إلى القدس، حسبما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أمس الإثنين.



ويأتي قرار جواتيمالا بعد مرور ثلاثة أسابيع على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية.



كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت بأغلبية ساحقة يوم الخميس الماضي قرارا يطالب الولايات المتحدة بالتراجع عن قرارها بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وأثار قرار الولايات المتحدة احتجاجا عربيا وإسلاميا ودوليا ومصادمات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص وإصابة 3 آلاف.