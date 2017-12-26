أداء مانشستر سيتى المذهل يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية

تنوعت اهتمامات الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بعد يوم واحد من احتفالات أعياد الميلاد.



وتحت عنوان «نحن هنا على قمة الشجرة»، استعرضت صحيفة ديلي إكسبرس، الأداء المذهل لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي هذا الموسم، مؤكدة أن إدارة النادي تعتقد أن هذه الهيمنة ستتواصل سواء قام المدرب جوسيب جوارديولا بتمديد عقده أم لا.



من ناحيتها، أكدت صحيفة صن بعنوان «اختيارات نحيفة»، رغبة مدرب منتخب انجلترا جاريث ساوثجيت في الاستعانة بحارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد كأساسي في كأس العالم المقبلة، بشرط أن يخسر جزء بسيطا من وزنه من خلال التخلي عن تناول الحلويات والفطائر والجعة، وفي خبر آخر، ذكرت الصحيفة أن على آرسنال التقدم بعرض قيمته 40 مليون جنيه إسترليني، في حال أراد التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان يوليان دراكسلر.



أخيرا أجرت صحيفة جارديان حوارا مع نجم ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد بعنوان «لقد كبرت عامين في ستة أشهر»، في إشارة إلى الضغوط الملقاة عليه كمدرب لفريق الناشئين في ليفربول عقب اعتزاله اللعب، وأكدت الصحيفة في خبر آخر، رغبة برايتون في التعاقد مع مهاجم سلتيك موسى ديمبيلي، واستعداد النادي الاسكتلندي للتخلي عن هدافه في حال وجود عرض مناسب.