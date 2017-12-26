المتحدث العسكري: مقتل 4 تكفيريين وتدمير مخزن ذخيرة بشمال سيناء

قال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بالتعاون مع القوات الجوية، مداهمة البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية بشمال سيناء، وتمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من مداهمة أحد الأوكار الإرهابية والقضاء على 4 تكفيريين.

وأضاف، في بيان اليوم، أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، واكتشاف وتدمير مخزن به كمية من المقذوفات والذخائر.

وفي سياق آخر، تمكنت قوات التأمين من ضبط حوالي 400 لفافة من نبات البانجو المخدر، وأشار إلى مواصلة قوات الجيش الثالث الميداني الجيش الثاني الميداني استكمال عملياتها للقضاء على البؤر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء.