تنطلق اليوم، الثلاثاء، جولة جديدة من الدوري الإنجليزي بها الكثير من الإثارة والمتعة، جولة "البوكسينج داي" كما يطلق عليها عشاق البريميرليج، حيث تقام هذه الجولة يوم 26 من ديسمبر من كل موسم احتفالاً بأعياد الكريسماس.

ينتظر عشاق البريميرليج بصفة عامة، والمصريين بصفة خاصة مباراة ليفربول بقيادة نجم المنتخب الوطني وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح، عندما يستضيف سوانزي سيتي، في السابعة والنصف.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 35 نقطة، بينما يقع سوانزي سيتي في المركز الأخير برصيد 13 نقطة، مما ينذر بمبارة قوية حيث يسعي "الريدز"لتحقيق الفوز بعد التعادل في الجولة الماضية أمام أرسنال 3/3 ، ليضغظ علي تشيلسي صاحب المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بينما يسعي سوانزي للهروب من القاع بعد التعادل في الجولة الأخيرة أمام كريستال بالاس 1/1.

وفي مباراة أخرى ينتظرها المصريين يخرج ستوك سيتي بقيادة نجم المنتخب الوطني رمضان صبحي لملاقاة هيدرسفيلد تاون في الساعة الخامسة.

وتألق رمضان صبحي في المباراة الأخيره للفريق حيث سجل أول أهدافه هذا الموسم معه وساهم في فوز الفريق بنتيجة 3/1 علي وست بروميتش.

ويحتل ستوك سيتي المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، بينما يأتي هيدرسفيلد في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.

وفي لقاء أخر يلتقي مانشستر يونايتد فريق بيرنلي في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، حيث يسعي جوزيه مورينيو المدير الفني "للشياطين الحمر" للفوز للابتعاد عن تشيلسي صاحب المركز الثالث، بينما يسعي بيرنلي "الحصان الأسود" للبطولة لتحقيق الفوز بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام توتنهام بنتيجة 3/0.

ويحتل اليونايتد المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

ويلتقي توتنهام وساوثهامتون في الثانية والنصف عصرا، حيث يسعي ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني "للسبيرز" لتحقي الفوز للضغط علي ليفربول صاحب المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عنهم، بينما يسعى "القديسين" للفوز بعد التعادل في اللقاء الأخير أمام هيدرسفيلد بنتيجة 1/1.

ويحتل توتنهام المركزالخامس برصيد 34 نقطة، بينما يأتي ساوثهامتون في المركز 13 برصيد 19 نقطة.

وفي باقي مباريات اليوم يستضيف تشيلسي برايتون، بينما يواجه ليسترسيتي واتفورد في نفس التوقيت، ويخرج إيفرتون لمواجهة وست بروميتش، ويستضيف بورنموث وست هام.