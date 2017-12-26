رئيس اتلتيكو مدريد:الفريق سيصبح أقوى بانضمام كوستا وفيتولو

أكد رئيس أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، أن فريقه سيصبح أقوى مع بداية العام الجديد، بانضمام دييجو كوستا وفيتولو عقب نهاية عقوبة الحرمان من تسجيل لاعبين جدد، والتي وقعها عليه الفيفا لخروقات في التعاقد مع لاعبين قُصر.



وقال سيريزو في مقابلة مع صحيفة «آس» المدريدية نشرتها اليوم الثلاثاء: «دييجو كوستا لاعب رائع وسيفيد الفريق كثيرا، إنه لاعب كبير ويسجل العديد من الأهداف، فيتولو أيضا أظهر نفس الأمر مع إشبيلية ولاس بالماس، أتمنى أن يأتي الأول في يناير».



وأضاف «أتلتيكو بالتأكيد سيكون فريقا قويا ومتماسكا، ومن يريد الفوز علينا سيتعين عليه القيام بالأمور بشكل جيد للغاية مع العمل كثيرا».



وأشاد رئيس أتلتيكو بالجهد الذي يقوم به مدرب الفريق، الأرجنتيني دييجو سيميوني، قائلا «نحن فخورون بوجود مدرب رائع مثله، لقد وعدنا بالبقاء في أتلتيكو الموسم القادم».



من ناحية أخرى وصف سيريزو خروج الروخيبلانكوس من دوري الأبطال هذا الموسم بأنه «ضربة قاسية»، مضيفا «أعتقد أننا لم يحالفنا التوفيق، سواء أمام روما في إيطاليا أو كاراباكا، الآن سنخوض منافسات الدوري الأوروبي وسنحظى بنفس الشغف للتتويج بها كما نفعل في التشامبيونز ليج».



وأخيرا بخصوص الشكوى التي قدمها أتلتيكو للفيفا لإدانة مفاوضات نادي برشلونة مع مهاجم الفريق، الفرنسي انطوان جريزمان، قال «نحن لا نفعل سوى شيء واحد، الدفاع عن مصالح أتلتيكو، أعتقد أننا فريق جاد ومسؤول، نطلب فقط أن يحترموا أتلتيكو».