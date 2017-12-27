رئيس الاتحاد العراقي يرجح تآهل منتخبه لقبل نهائي خليجي ٢٣

قال عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم إن منتخب بلاده ضمن التأهل إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الخليج (خليجي 23) بنسبة 70% بعد الفوز الذي حققه على حساب المنتخب القطري 2 / 1.

ورفع العراق رصيده إلى 4 نقاط، وبات في حاجة إلى نقطة التعادل في مباراته مع المنتخب اليمني، يوم الجمعة المقبل، للصعود رسميا إلى الدور قبل النهائي .

وأكد مسعود في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بعد المباراة، أن الفريق العراقي قدم مباراة كبيرة للغاية أمام الفريق القطري، واستحق الفوز بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين بعد أداء ومستوى فني رائع نال إعجاب جميع الحضور في ستاد الكويت .

وأوضح مسعود أن لاعبي الفريق العراقي كانوا أبطالا وأسعدوا الشعب العراقي بهذا الانتصار، وبالمستوى الفني الرائع أيضا الذي يليق بمستوى وإمكانيات الكرة العراقية.

وتابع :"الفريق القطري كان ندا قويا، وشكل لنا متاعب كثيرا خاصة بعدما تمكن من التقدم بهدف مبكر في الثلث ساعة الأول من عمر اللقاء ،لكننا تمكنا من العودة من جديد رغم أننا افتقدنا ستة لاعبين محترفين لم يتمكنوا من التواجد في البطولة، لكن البدلاء كانوا جيدين جدا وعلى قدر المسئولية ".