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استقرار أسعار العملات.. والدولار يسجل 17.78 جنيه للشراء

كتب - نور رشوان:
نشر فى : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 - 11:39 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 - 11:39 ص

شهدت سوق العملات المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، استقرارًا بأسعار الشراء والبيع لغالبية العملات، وذلك مقارنة بأسعار أمس الإثنين.

حيث سجل سعر الدولار، وفقًا لنشرة البنك المركزي، 17.78 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو 21.08 جنيه للشراء، 21.22 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني 23.76 جنيه للشراء، و23.92 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي إلى 4.74 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي إلى 4.84 جنيه للشراء، و4.87 جنيه للبيع، وسعر الدينار الكويتي إلى 58.81 جنيه للشراء، و59.25 جنيه للبيع.


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