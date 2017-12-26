قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 فلسطينيًا وتغلق مخرطة في جنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة اعتقالات طالت عددًا من المواطنين الفلسطينيين، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الاحتلال اعتقل 7 فلسطينيين بالضفة؛ بزعم مشاركتهم في «الهبة الشعبية»، مشيرةً إلى أنه جرى نقلهم إلى مراكز التحقيق.

كما اعتقل الاحتلال 12 مواطنا على الأقل في بلدتي سلوان والعيسوية بالقدس.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عدي أبو تايه، وفؤاد القاق، ومحمد زيداني، ومحمد سامر سرحان، وكريم الشيوخي، وحمادة عودة، وأحمد ياسين الرجبي، ومفيد العباسي، ومحمد موسى العباسي، بعد دهم منازل ذويهم في البلدة، وحوّلتهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق في مدينة القدس، وسيتم تقديمهم في وقت لاحق من اليوم إلى «محكمة صلح» الاحتلال غرب المدينة.

كما اعتقلت تلك القوات المواطن مؤمن العباسي، بعد دهم منزله في سلوان، وتفتيشه، في حين استدعت المواطنين عدي محمد العباسي، وعماد الدين العباسي، للتحقيق.

ومن العيسوية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد عبد درويش، وخالد مصطفى، بعد دهم منزليهما، وتم تحويلهما إلى مركز توقيف وتحقيق في مدينة القدس.

وفي السياق، قال مصادر عبرية إن قوات الاحتلال أغلقت مخرطة في مدينة جنين، بعد أن صادرت محتوياتها كافة؛ بزعم استخدامها في تصنيع أسلحة.