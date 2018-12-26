سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تضيء شوارع بريطانيا في ديسمبر من كل عام احتفالًا بالكريسماس، إذ اعتاد سكان المدن البريطانية منذ سنوات تزيين منازلهم بالأضواء متعددة الألوان، أو إقامة عروض ضوئية لجمع تبرعات مالية للمؤسسات الخيرية المحلية بمدن بريطانيا.

وتنقل «الشروق» لكم جانب من الاحتفالات البريطانية بأعياد الميلاد، كما رصدتها صحيفة «الجارديان» البريطانية عبر صور لمظاهر احتفالات مواطنين بريطانيين حلموا بـ«كريسماس مشرق ومضيء».

طفل يستمتع بالاحتفال الذي اعتاد أهالي مدينة راثويل عقده منذ 10 سنوات كل عام

ديكورات زينت مدينة لاندوف

منذ 21 عاما اعتادت عائلة «جيستد» وضع أضواء استوائية إضافية على منزلهم كل عام للاحتفال بالعيد

مؤسسة خيرية بكمبردج تجمع التبرعات من خلال هذا العرض لمساعدة المعاقين

ألعاب نارية تضي كنجوم في الظلام ودمى مضيئة وثلوج وسانتا يلوح في مدينة وولسول

أطلق أحد التلاميذ المحلية على هذا المبنى بعد تزينه بهذا الشكل اسم «مساعدو سانتا كلوز»

أصحاب هذا المنزل اعتادوا تزيينه بهذا الشكل منذ 30 عامًا

شرق مدينة ساكسس

منزل في نتوميلتون هامبشاير

منزل ديفيد براون، تجمع أموال زائري هذا المنزل لصالح مؤسسة «ماري كوري» الخيرية لدعم المعاقيين ومرضى السرطان

منذ أكثر من 11 عاما اعتاد سكان مدينة بورنهام على ترصيع منازلهم وحدائقهم بالأضواء متعددة الألون

عرض يهدف لجمع الأموال للجمعيات الخيرية المحلية في مدينة بورنهام