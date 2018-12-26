إصابة 3 جنود سوريين في قصف إسرائيلي فوق الأراضي اللبنانية

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) ، مساء أمس الثلاثاء، أن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح جراء قصف إسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تكشف عنه، أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ معادية أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية وتمكنت من إسقاط معظمها قبل الوصول إلى أهدافها".

وأضاف المصدر: "اقتصرت أضرار العدوان على مخزن ذخيرة وإصابة ثلاثة جنود بجروح".

وكانت سانا ذكرت في وقت سابق مساء أمس الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الغربي.

وأكد السكان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " أن انفجارات سمعت قرب مطار المزة العسكري غربى العاصمة دمشق ".

على الجانب الآخر، ذكر الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية تصدت لصاروخ تم إطلاقه من سورية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه لم تحدث أي أضرار أو إصابات جراء الصاروخ (سطح /جو) الذي تم إطلاقه من سورية على إسرائيل، بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".