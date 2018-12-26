أوكرانيا تدين الهجوم الإرهابي على «الخارجية الليبية»

أدانت وزارة الخارجية الأوكرانية، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف، أمس الثلاثاء، مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت خارجية كييف، في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، "إننا نعتبر أن الجريمة التي تم ارتكابها ضد وزارة الخارجية الليبية بمثابة استمرار لسلسة العنف التي تتخذ من مؤسسات الدولة أهدافًا لها وترمي إلى منع استقرار الوضع في البلاد وإعادة السلام والتوافق إلى ليبيا".

وأعربت الوزارة عن أملها في ألا تتداخل أعمال العنف الأخيرة مع العمليات التي تستهدف إقرار دستور ليبي جديد خلال العام المقبل وإجراء انتخابات ديمقراطية رئاسية وبرلمانية.

كما أكدت الخارجية الأوكرانية تأييد كييف لجهود حكومة الوفاق الوطني الرامية إلى محاربة الجماعات الإرهابية التي تواصل العمل في الأراضي الليبية، مشيرة إلى أن أوكرانيا ترى أن الحرب ضد الإرهاب لن تنجح إلا من خلال توحيد جهود المجتمع الدولي بأسره.

وكان مصدر مسؤول من وزارة الخارجية الليبية في طرابلس أعلن أمس إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 12 آخرون، جراء هجوم انتحاري، نفذه انتحاريان على مقر الخارجية الليبية في طرابلس، حيث قتل أحدهما بعدما فجر نفسه، وقتل الآخر برصاص قوات الأمن الليبية، فيما تبنى تنظيم "داعش" الهجوم.