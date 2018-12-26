الدفاع الروسية: الهجوم الإسرائيلي على سوريا شنته 5 طائرات من طراز «إف 16»

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء بأن الهجوم الإسرائيلي على سوريا شنته 5 طائرات من طراز "إف-16" من الأجواء اللبنانية..مؤكدة أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 14 صاروخا من إجمالي 16 صاروخا من طراز "جي بي يو 39" استخدمها سلاح الجو الإسرائيلي في الهجوم الذي وقع الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف ، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، إن 3 جنود سوريين أصيبوا خلال الهجوم إثر سقوط صاروخين إسرائيليين على المركز اللوجستي التابع للواء 138 للجيش السوري.