الأربعاء 26 ديسمبر 2018 5:06 م القاهرة القاهرة 20.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع زيادة الإقبال على شراء السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك يناير المقبل؟
النتـائـج تصويت

الجيش النيجيري: مقتل 13 جنديا وشرطيا في هجوم لبوكو حرام شمال شرق البلاد

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 26 ديسمبر 2018 - 4:50 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 ديسمبر 2018 - 4:50 م

أعلن الجيش النيجيري أن 13 جنديا ورجل شرطة على الأقل قتلوا في كمين نصبته جماعة "بوكو حرام" الإرهابية شمال شرق البلاد.

وقال الناطق باسم الجيش في المنطقة الشمالية الشرقية من نيجيريا الكولونيل أونييما نواشوكوو - في بيان أذاعه راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء - إن 13 فردا من رجال القوات المسلحة وشرطيا دفعوا للأسف حياتهم ثمنا لهذا الكمين وهم يحاولون الهروب منه.

وكانت الشرطة في نيجيريا أعلنت - في 24 ديسمبر الجاري - مقتل 17 شخصا في هجوم شنه مسلحون على منطقة "مارادوم" التابعة لولاية "زامفارا" شمال البلاد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك