الخارجية الفلسطينية: سنقدم طلبا للحصول على عضوية دائمة في الأمم المتحدة الشهر المقبل

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي "إنه سيشرع بتقديم طلب دولة فلسطين للحصول علي العضوية الدائمة في الأمم المتحدة، وذلك خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى نيويورك منتصف الشهر المقبل، خلال تسلمه لرئاسة مجموعة (الـ77+ الصين)".

وأوضح المالكي - في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الأربعاء - أن تقديم طلب الدولة دائمة العضوية سيكون لمجلس الأمن الدولي.

وفيما يتعلق بنية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، قال المالكي "سيتم التوجه لمجلس الأمن لتفعيل قراره (2334) القاضي بإدانة الاستيطان والمطالبة بفتح تحقيق رسمي بشأنه من قبل محكمة الجنايات الدولية، وفي حال فشل تمريره فسيتم طرحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام".

من ناحية أخرى، كشف المالكي عن أن زيارة الوفد العربي التي كانت مقررة للبرازيل لثنيها عن نقل سفارتها الى القدس لم تتم لأسباب فنية.. لافتا إلى أن حديث الرئيس عباس مؤخرا مع العاهل السعودي والرئيس التركي باعتبارهما رئيسي القمتين العربية والإسلامية، أتت في إطار الضغط على البرازيل من أجل وقف خطوتها.

وأشار إلى أن الخطوة الأخيرة هي أن يقوم وزير الخارجية السعودي بالاتصال مع الجانب البرازيلي من أجل إبلاغه بالموقف العربي، وأن الجانب التركي سيتواصل مع الجانب الفلسطيني اليوم من أجل الخطوات المقبلة.. مشددا على أهمية دعوة بابا الفاتيكان للحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين للسلام، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية مع أي جهد يفضي إلى تحقيق سلام حقيقي وفق قرارات الشرعية الدولية.